Bellocco ex capo ultrà Inter morto ammazzato era pure juventino Lo disse lui è nelle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024), ex) era. Lolui, ècettazioni La Gazzetta dello Sport pubblica in rete un pezzo sul presunto nuovo corso della Curvaista. L’articolo è così titolato: «, la curva svolta. La “Nord” sparisce, possono tornare Boys, Ultras e Viking». L’articolo parte dalle 568 pagine dell’ordinanza del tribunale di Milano, si sofferma sul fatto che la gran parte della Curva Nordista, al 99% è frequentata da tifosi veri, studenti e lavoratori. Ma c’è sempre quell’1% (scarso) a rovinare tutto. Ricorda che si tratta di delinquenti “pronti ad ammazzarsi l’un l’altro”. Soldi, solo soldi. Affari sporchi, estorsioni e botte. Per i parcheggi, per le birre, per i panini, per i biglietti rivenduti senza vergogna a cifre da fare impallidire anche i peggiori bagarini.