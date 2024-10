Atletica Campionati Italiani Cadetti 2024 | record di Belardi nell’asta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prima giornata fredda ma ricca di entusiasmo a Caorle per idileggera. La copertina se la prende il pugliese Gabriele, che si impone nel salto con l’asta con la misura di 4,80 metri, che vale il nuovonazionale Under 16, sette centimetri meglio di quanto fatto dallo stesso saltatore di Trani un mese fa. Allo stadio Chiggiato sono stati assegnati anche i titoli della velocità. Negli 80 metri trionfano la stellina lombarda Kelly Ann Doualla Edimo, vincitrice in 9?42 (-0.3) a un solo decimo dal proprio primato, e Artem Shablii (Lazio), ucraino in fuga dalla guerra che alle porte di Roma ha ritrovato serenità e si è imposto in 8?99 (+0.4) in finale dopo l’8?97 (+1.6) della batteria. Bissano il titolo dello scorso anno le piemontesi Alessia Succo con 11.00 (+0.8) negli 80 ostacoli e Poke Silvia Canape nel lungo (5,62/-2.