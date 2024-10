Atalanta | sosta utile per recuperare gli infortunati attenzione a non perdere la condizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo, 5 ottobre 2024 – Vola l’. Due vittorie e otto gol segnati in una settimana perfetta. sesto risultatosu sette gare nelle ultime tre settimane. Perché la Dea, senza la brutta partita casalinga persa dieci giorni fa contro il Como, in questo ciclo dopo la primaper le nazionali ha messo insieme un filotto di risultati: la vittoria contro la Fiorentina, il pareggio con rimpianti contro l’Arsenal, il pareggio a a Bologna, risultati importanti contro avversari di valore. Fino a questa settimana perfetta: il 3-0 in Germania in casa dello Shakthar, questo travolgente 5-1 ad un Genoa in caduta libera, alla quarta sconfitta consecutiva in due settimane. Una partita che l’, salita a 10 punti in classifica, poteva prendere sotto gamba, dandola quasi per scontata, un po’ come successo contro il Como. “Abbiamo giocato di qualità, abbiamo giocato di reparto.