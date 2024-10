Armonia tra i Popoli | No a tutte le guerre Mille ragazzi e bambini alla marcia per la pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La pioggia non ha fermato ladella. Oltrei partecipanti al corteo che si è svolto ieri mattina nell’ambito del festivaltra i. Il corteo è giuntosua XII edizione. La lunga carovana è partita alle 9.40 dall’istituto Pasquini di Margine Coperta, ma hanno partecipato studenti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la provincia di Pistoia. Pronti, attenti, via: il serpentone si è snodato da via Toscanini e ha raggiunto piazza del Popolo a Montecatini. Un’onda colorata, scortata dpolizia di Stato e dai vigili urbani, composta dagli alunni di tutti i comprensivi della Valdinievole e dagli studenti. Ladellanon è mai stata sospesa, neppure durante l’emergenza sanitaria. Si sono incontrati, per tre anni consecutivi, a distanza. Quest’anno è stata più che mai sentita.