Un euro per ogni punto il ricavato andrà a sostenere la scuola di Busasamana in Rwanda

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il progetto “Unper” è un'iniziativa solidale promossa dalla Clean Up Molfetta, un club sportivo di serie C interregionale, in collaborazione con l’associazione Sports Around the World, perladiin. L’iniziativa prevede che persegnato dai giocatori del team durante le partite casalinghe, venga donato unper finanziare l’adozione di studenti-atleti della, garantendo loro tasse scolastiche, uniformi, vitto e alloggio, nonché attrezzature sportive. L'articolo “Unper”, illadiin