Terrifier 3 fuggi fuggi nausea e malori dopo 10 minuti il regista | Abbiamo fatto il nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Slasher ad alto tasso di raccapriccio, la saga horror di Damien Leone non si smentisce e mette ancora una volta alla prova gli stomaci degli spettatori inglesi, in attesa dell'uscita italiana fissata per il 7 novembre. Arriverà nei cinema italiani il 7 novembre3, l'ultimo capitolo (per adesso) della saga horror più "nte" del momento. Come per i precedenti capitoli, le prime proiezioni hanno costretto parte del pubblico a lasciare la saladiecidall'inizio per. Il nuovo capitolo della saga slasher scritta e diretta da Damien Leone, e interpretata da David Howard Thornton nei panni del raccapricciante killer Art the Clown, richiede stomaci molto, molto forti. Per la prima volta il franchise si tinge di sfumature natalizie visto che3 è ambientato durante le festività , e si apre cinque