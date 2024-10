Ten Hag difende Fernandes dopo il secondo cartellino rosso e insiste che al capitano non manca la disciplina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-04 16:45:36 Giorni caldissimi in redazione! Erik ten Hag ha difeso ilBrunoe ha insistito sul fatto che non è into nonostante ilin cinque giorni contro il Porto ieri sera. Il centrocampista portoghese è stato espulso domenica contro il Tottenham – anche se poi è stato annullato in appello – ed è stato espulso anche ieri sera tardi quando lo United ha ceduto un vantaggio di due gol e ha dovuto fare affidamento su un colpo di testa di Harry Maguire nei minuti di recupero. recuperano un pareggio per 3-3 nella loro seconda partita di Europa League.essere stato ammonito nel primo tempo all’Estadio do Dragao per un tiro alto,ha poi tentato di raggiungere un cross dalla sinistra ma ha lasciato penzolare di nuovo il piede pericolosamente alto, cogliendo di lato la testa il difensore del Porto Nehuen Perez.