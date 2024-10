Tale e Quale Show 2024 stasera su Rai 1 | cast anticipazioni e imitazioni della terza puntata | 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Torna l’appuntamento con, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le, la giuria e lesecondadi, venerdì 42023.su Rai 1,eddel 4Questa sera, venerdì 4, alle ore 21.30, va in onda ladi ““, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il grandissimo successo di ascoltisecondache ha visto trionfare una straordinaria Verdiana Zangaro nei panni di Celine Dion seguita da Kelly Joyce e Simone Annicchiarico.i 12 concorrenti vip sono pronti a sfidarsi con nuoveed esibizioni.