Scout l’ultima ammainabandiera Chiude il gruppo dell’Osservanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Addio al Cesena 3, ilAgesci della parrocchia. Il lungo viaggio, iniziato quasi 80 anni fa, è giunto al termine domenica scorsa con i saluti finali tra i capi e i ragazzi nel parco dell’ex convento francescano. "Tutti quanti oggi dobbiamo voltare una pagina della nostra vita – ha salutato così Paolo Zoffoli, storico capo– Per ognuno di voi vuol dire sperimentare l’avventura di mettersi alla prova da soli, per provare a vivere cose nuove con persone nuove. E’ un’occasione di crescita e arricchimento. Dipenda da voi trovare il coraggio per farlo. Buona strada a tutti". Al termine del discorso è seguita la cerimonia dell’. La notizia della chiusura era piombata sulle famiglie, incredule, la scorsa primavera.