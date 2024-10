Scherma Coni 2024 al femminile fioretto d’oro Jesi e spada di bronzo Fabriano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In Sicilia alle finali nazionali Under 14. Medaglia pregiata per lana Maria Vittoria Trombetti mentre alla fabrianese Eleonora Gregori il terzo gradino del podio VALLESINA, 4 ottobre– Sono iniziati in Sicilia, a Palermo e Catania, le finali del 9° Trofeoe subito sono arrivate le prime medaglie per gli atleti marchigiani ed in particolare quelli di casa nostra. All’edizione siciliana sono presenti 4500 tra atleti e tecnici in rappresentanza dei 21 Comitati Regionali del, con 39 Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate coinvolte. Tra questi anche una folta rappresentanza marchigiana capitanata dal presidente delMarche Luna e dal vice Marco Porcarelli.