Pupo quanto è alto e perché ha patito per la sua statura

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quello dell’altezza è stato in passato un tema molto delicato per Enzo Ghinazzi, in arte. Tutti i personaggi pubblici devono fare i conti con il giudizio estetico, oltre che artistico. Nel caso alcuni commenti non sono stati esattamente gentili, ha raccontato in passato. Eccoe cosa questo ha significato per lui., altezza Enzo Ghinazzi è nato nel 1955 e questo aspetto è intrinsecamente connesso alla sua altezza. Nel corso degli anni, infatti, la media delladegli italiani è mutata. Oggi le nuove generazioni vantano una media di 177,8 cm per gli uomini e 164,6 cm per le donne. Lo riporta uno studio su 179 Paesi della Ncd Risk Factor Collaboration. Perappaia un po’ eccessivo rispetto all’esperienza comune che abbiamo in strada, il dato è tremendamente sorprendente se lo si paragona allo stato delle cose in Italia meno di un secolo fa.