Puig Women’s America’s Cup 2024 il calendario | date e orari

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tutto pronto per laCup. A Barcellona, dopo il trionfo di Luna Rossa nella competizione Youth e l’eliminazione in finale di Bruni e compagni nella Louis Vuitton Cup, tocca all’equipaggio femminile. Al via dodici team, sei diCup e sei su invito, divisi in Gruppo 1 e Gruppo 2. Nei primi turni di qualificazione previste otto regate di flotta. Al termine, i primi tre team di ciascun gruppo disputeranno una finale di flotta (quattro regate) per determinare sia la classifica generale, sia i due top team che prenderanno parte allla finalissima con il format del match race. L’equipaggio di partenza di Luna Rossa Prada Pirelli è composto dalle timoniere Giulia Conti e Margherita Porro e da Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer).