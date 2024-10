Processo Ultras a Milano Fedez nella lite con i buttafuori disse lasciatemi che l' ammazzo sono di Rozzano'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - "stare,stare che l'che iodi".le parole cheavrebbe pronunciato poco dopo la rissa all'interno della discoteca The Club dila notte del 22 aprile dopo la rissa nel prive' con il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. A riportarle è uno deidel locale sentito a verbale dalla Squadra mobile dinell'ambito dell'inchiesta "Due Curve" della Dda Milanese che ha azzerato i direttivi delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. Per quell'episodio il cantante è stato denunciato per rissa dai carabinieri, i primi a intervenire quella notte.