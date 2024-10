Pisa vs Cesena | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, le due squadre si ritrovano ancora una di fronte all’altra in cerca di punti per consolidarsi ai vertici della classifica.vssi giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani capolisti hanno incassato la prima sconfitta in campionato nell’ultima uscita contro la Juve Stabia. Un ko che non dovrebbe aver lasciato il segno negli uomini di Inzaghi, reduci da quattro vittorie consecutive con Brescia, Salernitana, Reggiana e Cittadella. I romagnoli, dal canto loro, si presentano a questa sfida imbattuti da tre giornate, in virtù del successo nell’ultima contro il Modena e dei due pareggi contro Palermo e Modena.