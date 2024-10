Perla Vatiero dimentica Mirko con Joseph ecco chi è il nuovo amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo l’ennesima separazione daBrunetti,sembra pronta (sul serio) a voltare pagina. Lo confermano le ultime indiscrezioni social, che parlano di un flirt in corso trae l’influencerAnnunziata. Qualche ora fa, infatti, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato su Instagram una segnalazione sospetta. “Super scoop!”, leggiamo nel post, “si frequenta con uno della sua agenzia,Ora si sono anche iniziati a seguire su Instagram nonostante si conoscano da metà settembreUna persona li ha beccati insieme a Milano, ma si pensava fossero solo della stessa agenzia, e invece hanno visto lei uscire da casa sua a Milano in tarda notte e prendere il taxi”. Va notato, tuttavia, che nel post di Amedeo Venza non compare esplicitamente il nome di. Eppure i fan più attenti sono sicuri che si tratti di lei.