Pagliaccia squallida Grande Fratello il pubblico non perdona Jessica I fatti su Yulia sono gravissimi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste il volto del Tg5 Cesara Buonamici, l’attrice ed ex concorrente Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli alla postazione social, con il compito di aggiornare i concorrenti degli umori dela casa. Durante l’appuntamento, andato in onda in prima serata su Canale 5, c’è stato anche il verdetto del primo eliminato di questa edizione. È stato il momento delle nuove nomination, l’annuncio a sorpresa della gravidanza di Ilaria Clemente, uscita qualche giorno fa a causa di ”problemi di salute” e rientrata in serata per annunciare agli amici di essere incinta, ma soprattutto gelosie che portano a scontri accesi. Soprattutto quelle traMorlacchi, una delle concorrenti più discusse e seguite di questa edizione. “Questo è per Carmen”.