Nikki Bella chiede un’ordinanza restrittiva contro il marito Artem Chigvintsev a seguito delle accuse di violenza domestica

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha intrapreso un’azione legaleil, adi un episodio diavvenuto alla fine di agosto 2024. Secondo TMZ,ha presentato una richiesta perlunedì, e un giudice ha già concesso l’ordinanza.ora ha il divieto di contattare, il loro figlio Matteo, o di avvicinarsi a meno di 100 metri da loro, dalla loro casa e altro ancora, salvo le visite ordinate dal tribunale. Ciò segue un precedente rapporto in cuiera stato arrestato con l’accusa digrave dopo un alterco con. L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Napa inha deciso di non presentarepenalidi lui. Tuttavia,ha ora deciso di perseguire la protezione legale per sé e per suo figlio.