MOVIOLA – Napoli-Como Sergi Roberto horror | perde palla e fa fallo da rigore

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Episodio da rigore nel corso del secondo tempo di Como-Napoli, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il portiere del Como Audero commette un'uscita in uscita sanguinosa al limite della sua area di rigore e, qualche secondo più tardi, nel tentativo di recuperare al suo errore stende Olivera da dietro. Per l'arbitro, il signor Ermanno Feliciani, non c'è nessun dubbio ed è calcio di rigore. Rivedendo le immagini il contatto c'è ed è anche all'interno dell'area di rigore, dunque decisione corretta. Dagli undici metri si presenta Romelu Lukaku che, pur non tirando un rigore perfetto, batte Audero centralmente e fa 2-1.