Medvedev-Seyboth Wild oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Daniilse la vedrà contro Thiagonel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Reduce dalla semifinale persa a Pechino contro Alcaraz, il tennista russo torna in campo ae debutta contro il brasiliano, vittorioso al primo turno contro Evans. Match ampiamente alla portata per il moscovita, che partirà favorito nonostante abbia perso l’unico precedente, sulla terra del Roland Garros nel 2023. In palio un posto al terzo turno contro il vincente della sfida Arnaldi-Svajda. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(venerdì 4 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato a partire non prima delle ore 12.30 italiane .