Maltempo è allerta rossa Idice sorvegliato speciale

(Di venerdì 4 ottobre 2024)fino alle 24 di oggi. A preoccupare è la pioggia, che comunque dovrebbe attenuarsi nel corso della mattinata, e soprattutto i corsi d’acqua.l’, è attesa nelle prossime ore la piena. Andrea Baldini, sindaco di Argenta, sta seguendo di ora in ora l’evolversi della situazione. Non desta invece particolare preoccupazione il fiume Po, il livello è alto ma per questo periodo resta nella norma. Il 19 settembre l’alluvione ha isolato Campotto creando non pochi disagi. "Fino alle 24 di oggi siamo in– spiega il primo cittadino di Argenta –. Ci sarà comunque un aggiornamento con un bollettino intorno alle 12, due i fattori da tenere sotto controllo. Da una parte le precipitazioni, dall’altra appunto i fiumi.