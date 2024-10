Lyle ed Erik Menendez verso un nuovo processo o una nuova sentenza | prima udienza a novembre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il caso dei fratellied, attualmente al centro della serie Monsters, sarà riesaminato dall’ufficio del procuratore distrettuale George Gascón della contea di Los Angeles con unaprevista per il 26. Gascon ha spiegato, in riferimento a due nuove prove sul caso, che c’è del potenziale per una revisione dellao addirittura per un. La lettera scritta daa suo cugino Andy CanoCome scrive CBS News, il procuratore distrettuale Gascon ha spiegato che il pubblico ministero sta esaminando due nuove prove che erano state presentate dailo scorso anno. Laè una lettera scritta daa suo cugino Andres Cano nel 1988, mesiche lui e suo fratello uccidessero i loro genitori Jose e Kitty a fucilate. Nella missiva in questionefaceva riferimento agli abusi sessuali subiti dal padre.