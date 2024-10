Lucchese tre novità per la sfida di Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da una parte c’è la squadra, che va fortissimo in trasferta (7 punti su 9) e che nonostante qualche intoppo di troppo in casa, viaggia in zona play-off, dall’altra c’è una società che brilla per i suoi profondi silenzi sull’immediato futuro, che destano più di una preoccupazione, almeno tra coloro che sono attenti più alle vicende societarie che a quelle tecniche, visti i precedenti. Ieri abbiamo posto due semplici domande, sia sul progetto Bulgarella per lo stadio, che per la sporadica presenza dei massimi dirigenti al Porta Elisa, ma naturalmente non è arrivata nessuna risposta. Non avevamo dubbi. La speranza è che tutto vada ugualmente bene, anche senza informazioni chiare e trasparenti sul cosiddetto stato di salute della società.