Louis Vuitton Cup finisce il sogno di Luna Rossa | ancora una volta fatale la partenza

(Di venerdì 4 ottobre 2024)unalasi è rivelata decisiva.cede contro Ineos Britannia anche nell’undicesima regata che consente ai britannici di conquistare il trofeo dellaCup. L’imbarcazione britannica torna dopo 60 anni a lottare per l’Americàs Cup sfidando Team New Zealand.nella regata di oggi è arrivata con un ritardo di 17?. La finale termina con il punteggio di 7 a 4. Ineos l’ha vintaunain: ha preso la testa della regata e non l’ha più lasciata. La barca italiana si è riportata sotto fino a 20 metri nel corso della terza bolina, ma non è bastato per effettuare il sorpasso. Il timoniere dei Ineos, Ben Ainslie (quattro ori olimpici), ha sempre virato davanti alla prua di Bruni e Spithill.