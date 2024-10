Liverpool Slot | Sono passate sei partite serve guardare anche il calendario degli avversari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildi Arneè in testa al campionato e si prepara a incontrare il Crystal Palace. Nonostante il successo di questo avvio di stagione, il tecnico spiega come né lui né i giocatori siano ancora pienamente soddisfatti: “Siamo il“, ha iniziato in conferenza stampa. “Quindi i giocatoriabituati ad essere in testa alla classifica, sarebbe strano se un giocatore delsi ritrovasse con la testa tra le nuvole per questa situazione. Questi giocatoriabbastanza esperti da saper leggere la classifica dopo seie comparare il nostrocon quello di altre squadre. Inoltre molti di loro hanno vinto il campionato qui, hanno vinto la Champions League“.