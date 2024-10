L’Italia guida il rilancio del Vega-C Successo per il motore Zefiro-40

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è conclusa una tappa fondamentale per il lanciatore-C, con ildel secondo test del-40 presso il sito di prova di Salto di Quirra, in Sardegna. Questo secondo stadio del razzo, sviluppato da Avio, ha superato l’accensione dimostrativa, confermando la validità del nuovo design dell’ugello e concludendo così le prove di qualificazione del. Il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Teodoro Valente, ha sottolineato l’importanza di questo evento per il futuro dell’industria spaziale europea: “La spettacolare prova di oggi del40 del lanciatore-C è stata unche apre la strada al ritorno al lancio per il prossimo dicembre. Questo secondo test conferma le prestazioni dele permette all’Europa e all’Esa, grazie al forte contributo del, di rientrare nella corsa nello strategico settore dei lanciatori.