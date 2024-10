La serie tv Grotesquerie è in arrivo su Disney+ ecco il trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha da poco presentato ilufficiale di, latv FX creata da Ryan Murphy. La nuovadrama a tinte dark-horror si appresta a fare il suo ingresso in una stagione televisiva piena di grandi appuntamenti. Lo specialista del genere Murphy, con, porta in tv la cupa storia di una detective alle prese con unadi crimini brutali che scuotono una piccola cittadina, al suo fianco una suora dal passato difficile, ma con uno spirito di fede forte quanto mai. Latv di Murphy debutterà con i primi due episodi il 13 novembre in esclusiva suin Italia, mentre i successivi otto episodi saranno rilasciati con classica cadenza settimanale. La prima stagione diè composta da 10 episodi.