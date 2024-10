In Giappone volano le Ktm | Binder davanti settimo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MOTEGI () (ITALPRESS) – A Motegi il protagonista che nonti aspetti è Bradche, in sella alla Ktm, chiude il venerdìsea tutti i rivali. Il pilota sudafricano piazza nel finale di Practice la zampata vincente, firmando il primo crono in 1’43?436. Segue Marc Marquez (+0?033), al secondo posto. Più attardati nella classifica dei tempi, invece, Martin (+0?132) e(+0?318), rispettivamente terzo e. Quarto tempo per Pedro Acosta (+0?147), mentre chiude quinto Enea Bastianini (+0?169). In generale, la prima giornata sul circuito di Motegi ha riservato alcune insidie a livello di setup per tutti i piloti. Nel corso delle FP1 qualche goccia di pioggia ha scombussolato il lavoro dei team. Le condizioni miste poi sono via via scomparse col passare delle ore e nella Practice la pista era di fatto quasi del tutto asciutta.