Il sogno si è infranto Attivisti sgomberati dopo due mesi di lotta Tagliati gli alberi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I sogni finiscono. Ieri è finito ildeglidel comitato Salviamo glidi Gallarate e di altre associazioni ambientaliste, da duein presidio in via Curtatone per salvare il bosco dove sono state avviate le operazioni di taglio degli, liberando l’area per il cantiere che realizzerà un nuovo polo scolastico. Sulle piattaforme tra le fronde, giorno e notte, i giovani di Tanuki: ieri alle 13.30 le ultime a scendere dal gigantesco cedro, che sarà abbattuto, due ragazze, con l’aiuto dei vigili del fuoco. Le prime parole: "È straziante vedere abbattere in pochi minuti questi".