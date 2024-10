Il Paradiso delle Signore le anticipazioni delle puntate dal 7 all’11 ottobre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 7sono in programma gli episodi della soap italiana “Il” dalle 16:00 su Rai 1, disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay sia in diretta streaming che on demand. Tutte lede IlBotteri finalmente è riuscito a trovare il bisso, materiale prezioso e ricercato che userà per realizzare il capo principale della collezione Costa Smeralda. Enrico sta pensando seriamente di lasciare il suo posto al, ma Armando cerca di convincerlo a non farlo. Elvira rivela a Irene della sua prima esperienza con Salvo, ma chiede di non dirlo a nessuno. La Furlan alla Galleria Milano Moda ha realizzato il suo primo prototipo, mentre Odile dopo aver incontrato di nuovo Matteo inizia a cedere al suo fascino.