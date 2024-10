Il futuro del centro disabili | Senza una nuova sede il gruppo verrà diviso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildiurnodi via Noale, a Baggio, che da oltre 40 anni si trova in una piccola porzione dell’ex istituto Marchiondi-Spagliardi, dovrà trasferirsi entro la prossima estate per fare largo alla futura residenza universitaria. Un mega progetto che daràvita all’edificio brutalista progettato tra il 1953 e il 1957 dall’architetto Vittoriano Viganò, nato per l’accoglienza di giovani provenienti da contesti di disagio e svantaggio, abbandonato da anni. Ma dove andranno i 21 utenti del? Se lo domandano le famiglie e gli operatori. I timori sulincerto erano venuti a galla il mese scorso, mentre era già in corso la ricerca di spazi alternativi a cura degli uffici del Comune e del Municipio 7. Ma una risposta, ancora, non c’è. E questo preoccupa le famiglie, che mercoledì hanno incontrato Giuseppe Barbalace della direzione Welfare del Comune.