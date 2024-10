Grande Fratello 18 riassunto sesta puntata | annunci sorprese e primo eliminato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Come previsto, ladel18 è stata un vero turbine di emozioni. Il reality show, iniziato ormai da tre settimane, ha riservato già molteai telespettatori ed è stato al centro di diversi rumor. Nel corso degli ultimi giorni, il gossip si era acceso sull’uscita improvvisa di una delle concorrenti. Nel frattempo, le possibili coppie nate nella casa regalano colpi di scena degni di Beautiful. Nel corso della serata inoltre, il GF ha messo in atto dellespeciali, mentre è stato rivelato ildi questa edizione. GF 18,o a sorpresa per gli inquilini Tutto ci si poteva aspettare da questa nuova stagione del GF, meno che arrivasse una lieta notizia in diretta TV.