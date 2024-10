Fabregas Como | Non dobbiamo mollare e credere in ciò che stiamo facendo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cesc, allenatore del, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: “Penso checompetere meglio in un certo tempo della partita. C’è stato un rigore, poi si è visto un bel Napoli. Loro hanno preso un po’ di fiducia, hanno fatto tanti cambi con giocatori di tantissima qualità, che alzano il livello. Questo è un po’ ciò chesoffrendo. Anche a Bologna è accaduto lo stesso, i loro cambi hanno cambiato la partita. Ciò che in questo momentomancando un po’, fare la differenza quando entrano i cambi. Manca un po’ di cattiveria, siamo ragazzi giovani, siamo troppo buoni. La mia opinione è cheessere un po’ più furbi e capire come gestire certi momenti della partita. In linea generale penso che siamo sulla strada giusta.