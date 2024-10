Emergenza casa 7 milioni in campo | La risposta a studenti e lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)abitativa: 7per la, Città Metropolitana lancia il bando "New Generation Housing" per arginare la fame di alloggi. "Primaconcreta alle richieste di giovani- spiega l’ex provincia -. Nasce tutto dal dialogo con università e Comuni. I soldi serviranno a rigenerare immobili pubblici fuori uso da destinare allo scopo". I dettagli sono stati definiti nell’ultima seduta del Consiglio metropolitano, al centro di tutto, la necessità di offrire soluzioni a prezzi accessibili "soprattutto nel capoluogo, dove i costi di appartamenti e stanze sono spesso insostenibili per i giovani". E così per dare una mano scenderà inanche l’hinterland "offrendo soluzioni temporanee calmierate".