Drammatico incidente in provincia di Bologna | operaio pontino muore travolto da un treno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La comunità di Rio Fresco Scacciagalline, a Formia, è stata colpita stamattina da una tragedia inaspettata. Attilio Franzini, undi 47 anni, ha perso la vita mentre lavorava sulla linea ferroviaria-Venezia, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano. Una Vita di Lavori Precari Prima dell’Impiego in Rfi Franzini, che aveva appena trovato un nuovo lavoro presso una ditta appaltatrice esterna di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), aveva passato molti anni tra vari impieghi precari. Aveva lavorato come meccanico di scooter, poi come operatore stagionale per “Futuro rifiuti zero”, e anche come addetto ai traslochi e montatore di mobili. Solo da pochi mesi aveva ottenuto questo impiego stabile, che purtroppo si è concluso in maniera tragica. La Dinamica dell’: Cosa è Accaduto sulla Linea Ferroviaria L’si è verificato intorno alle 4.