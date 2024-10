Dengue oli essenziali di lavanda e menta contro le zanzare? L’esperto | Usare solo repellenti certificati Ecco come prevenire il contagio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In questi giorni fa molto parlare di sé l’epidemia dia Fano e, forse anche di più, il kit antidistribuito nelle farmacie, bollatoinutile da virologi del calibro di Burioni e Bassetti. Mafare davvero prevenzionela? Nella città marchigiana famosa per il carnevale, e oggi per il focolaio di, i contagi sono ormai oltre 100, e un’altra decina di casi è in corso di valutazione. Regione Marche e Istituto superiore di sanità ritengono la situazione sottollo, dopo un’ampia campagna di disinfestazione e la disposizione di trappole per le, che vengono catturate ed esaminate dall’Istituto zooprofilattico sperile Umbria e Marche per valutare la presenza del virus. Ma la situazione, per quanto certo preoccupante per chi si trova in zona, potrebbe essere meno drammatica di quanto appaia.