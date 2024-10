Dal 7 ottobre al via campagna abbonamenti al Gustavo Modena di Palmanova

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Inizierà lunedì 7ladella stagione 2024/2025 del Teatrodi. Il cartellone, ideato dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, anche quest’anno si compone di sette appuntamenti che avranno per protagonisti grandi interpreti del teatro italiano come Alessandro Haber, Massimo Dapporto, Gianluca Guidi, Neri Marcorè, testi contemporanei e classici, musica e astri nascenti dello spettacolo come Pierpaolo Spollon. “La nuova Stagione del Teatroprosegue e rafforza il percorso con l’ERT – ha esordito l’Assessore Savi – puntando su una qualità degli spettacoli che già lo scorso anno ha portato ad un aumento degli abbonati e degli sbigliettamenti.