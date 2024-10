Con la mia compagna Barbara è un amore nella sua accezione più ampia Sono sempre stato un sostenitore della famiglia | Vittorio Cecchi Gori si confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è presentato a bordosua limousine nera, facendosi largo in una Roma trafficata, ed è arrivato, puntualissimo, all’esterno dell’hotel Bettoja Mediterraneo.è tornato a mostrarsi in pubblico, quattro anni dopo la condanna a otto anni di detenzione domiciliare per bancarotta fraudolenta. Intervida Emilio e Stefano Sturla Furnò a Wedding Room – 2 mariti in onda, il produttore cinematografico ha ricordato i suoi film più celebri, i matrimoni e il rapporto con la sua, che è al suo fianco da diversi anni. “C’è una persona,, che mi sta vicino. È unsuapiù. Un rapporto dolce, femminile e protettivo.contento di averla conosciuta.fortunato”, spiegamentre lei, presente in studio, sorrideva emozionata. Una presenza, quella di, che è presto diventata familiare.