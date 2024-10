Basterà l’accordo tra tra Eda e Bei per sostenere l’industria della difesa europea?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A piccoli, a tratti microscopici, passi, l’Unionesi muove per rafforzare il proprio comparto industrialestretto tra il Gruppo Bancaper gli investimenti (Bei) e l’Agenziaper la(Eda) si pone l’obiettivo di rafforzare le capacità difensive collettive dell’Ue. Il nuovo accordo (a sua volta basato su un Memorandum datato 2018) prevede che l’Eda fornisca consulenza in materia di industriaalla Bei, la quale potrà così avvalersi di un ulteriore parere per identificare e finanziare progetti di sicurezza enell’Unione. “Il Memorandum d’intesa aggiornato è un elemento importante del nostro Piano d’azione per la, che include il rafforzamento delattraverso iniziative collaborative”, ha affermato Robert de Groot, vicepresidenteBei.