Ascoli mister Di Carlo si presenta alla città e ai tifosi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Inizia ufficialmente l’era Disulla panchina dell’. Si è tenuta infatti questa mattina al Picchio Village la conferenza stampa dizione del nuovo allenatore che stamane ha diretto la prima seduta di allenamento. Con lui il Direttore Sportivo Emanuele Righi. “Sono felicissimo d’essere qui – ha esordito il tecnico – L’è una società storica conche sono passionali come me. E’ per me una bellissima sfida da poter vincere, so che c’è tanto da lavorare, ma c’è anche tanta qualità. Sono qui perché ci credevo, ci credo ora, ci crederò fino in fondo, inizio un’avventura affascinante e stimolante, ringrazio Patron, Direttore, tutta la Società. La mia volontà era l’, sono molto motivato e felicissimo.