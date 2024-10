Affari Tuoi va tutto in fumo per Miriana dalla Puglia | finale inaspettato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una romantica coppia ha dato vita a una scoppiettante puntata di. Dopo il turno di Luca, che ha commosso tutta Italia con la storia della sorella defunta Laura, sbancando il programma grazie al suo numero, questa volta l'attenzione si è concentrata suda Corato, in. La ragazza è partita con lo sprint giusto elasciava presagire unda favola, ma poi qualcosa è andato storto. Ciò che è accaduto è stato a dir pocoe Vito: è il turno dellafa tante cose nella vita: farmacista, fotomodella e indossatrice. Durante la stagione estiva si è sposata con Vito. Stanno insieme da cinque anni e mezzo e hanno in progetto di mettere su famiglia. Hanno già una cagnolina, quindi sono in tre. Il marito lavora in un supermercato come responsabile.