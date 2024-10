AEW | Gli ascolti del quinto anniversario non brillano

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Calo di spettatori per la puntata celebrativa L’edizione deldi AEW Dynamite, andata in onda mercoledì sera su TBS, ha registrato una media di 680.000 spettatori. Questo dato rappresenta un calo del 3,1% rispetto alla settimana precedente, segnando il totale di audience più basso per lo show dal 4 settembre e pareggiando il sesto peggior risultato di viewership del 2024. Performance nella fascia demografica 18-49 Dynamite si è posizionato al settimo posto nelle classifiche via cavo del prime time con un rating di 0,20 nella fascia demografica 18-49. Questo valore segna un calo del 13% rispetto alla settimana precedente ed è ilrating più basso ottenuto dallo show in questa categoria nel corso dell’anno. Si tratta del rating più basso per Dynamite dalla puntata del 4 settembre.