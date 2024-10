Uno traffica e fatica ma L' oroscopo di Branko | pessime sorprese per questo segno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, giovedì 3 ottobre. ARIETE Momentaneo riposo del guerriero, ancora per oggi dovete portare pazienza e far passare tutta questa Luna nuova in Bilancia. Ogni vostro rapporto stretto professionale o affettivo, viene esaminato da questa fase lunare che nel vostro caso è ancora più severa perché avete contro anche Marte. Sbalzi di umore da tenere sotto controllo, nervosismo nel matrimonio e in amore. Chi ha ragione dei due? Bisognerebbe sentire l'altra campana. TORO Molto positiva questa Luna nuova neldel lavoro, importante anche per la salute, indicata per iniziare cure o diete, intuitiva per quanto riguarda affari e attività in genere. Il senso del commercio, investimento, guadagno da vendite e acquisti, è molto sviluppato, il solo problema è Venere.