Un piano assunzioni per il personale Asl

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cofondatore del Manifesto per la sanità locale, e infermiere di Asl5 in pensione dal 2021, Valter Chiappini, non ha intenzione di fermare la battaglia che porta avanti da sempre in difesa dei beni e della sanità pubblica. Già consigliere comunale a Sarzana dal 2013 al 2018 ed ex dirigente della Cgil per sanità pubblica, privata e terzo settore, ha accolto l’appello del consigliere regionale uscente Roberto Centi e, da civico, è nella rosa dei nomi che alle elezioni del 27 e 28 ottobre correranno nella lista Avs a sostegno di Andrea Orlando. Uno dei grandi problemi di Asl 5 è rappresentato dalle liste di attesa infinite. Come abbatterle? "Fino a che non si metterà mano alla carenza endemica die anche a quella dei posti letto potranno essere messe in campo soltanto soluzioni palliattive.