Un amore più forte della paura

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mentre l’Iran lanciava missili verso Israele e le sirene antiaeree risuonavano in tutto il Paese, due sposi americani, Kristirae Womble e Shawn Gibson, hanno deciso di non fermarsi. Nel giorno del loro matrimonio a Gerusalemme, nonostante il caos e la minaccia incombente, la coppia ha continuato a celebrare il proprio. Si sono sposati in Israele, e hanno visto la loro festa interrotta dall’allarme, ma piuttosto che abbandonare, si sono rifugiati in un bunker dove, tra le pareti spoglie, hanno continuato a ballare: una danza simbolo die di una speranza che nemmeno la guerra può spegnere.