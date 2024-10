Tragedia ad Arquata A funghi col fratello | Innocenzo Gasperi lo ritrovano morto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ascoli, 3 ottobre 2024 – Potrebbe essere stato un malore improvviso a costare la vita a, il 65enne di Folignano che è stato trovatoieri mattina a Colle di, dopo che ilne aveva denunciato la scomparsa nel tardo pomeriggio di martedì. L’uomo era uscito a cerca dicon ile insieme si erano diretti nei boschi intorno ad; i due si erano poi divisi per battere zone diverse con l’accordo di ritrovarsi al punto di partenza in un orario preciso. Un appuntamento al quale martedì pomeriggio il 65enne non si è presentato e a quel punto ilha dato l’allarme.