Spiedini di pollo proteici dorati e super croccanti | la ricetta fit per una cena memorabile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mantenere i buoni propositi di inizio anno e di fine estate non è semplice, lo sappiamo più che bene. Diciamo che se l’intenzione c’è tutta, poi viene proprio meno l’azione; tuttavia, non è sempre colpa della pigrizia che la fa da padrona. Tra la vita reale e quella “immaginaria”, ovvero quella che per l’appunto immaginiamo e vorremmo per noi, c’è di mezzo il mare: tra impegni, imprevisti e soprattutto tantissima stanchezza, spesso e volentieri si arriva la sera senza energie e senza voglia di fare nulla che non sia mangiare velocemente e andare a dormire presto, uno srio questo a tratti abbastanza desolante.