Spider-Noir – prime foto di Nicolas Cage sul set!

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La star diè stato visto in condizioni peggiori in alcunein anteprima della nuova serie TV spinoff di-Man in arrivo su MGM+. Nellepossiamo vedere il personaggio dell’investigatore privato di, con tanto di trench, impegnato in una strana sequenza che lo vede sia inginocchiato che sdraiato a terra, mentre sembra schivare o scappare da una forza o da un assalitore invisibile. Mentre lesono a colori,evocherà l’aspetto e l’estetica dei classici film, conche interpreta “un investigatore privato invecchiato e sfortunato nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”.