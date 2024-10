SPIDER-NOIR | foto del set rivelano il primo sguardo a Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)del setilneidi Ben? Le riprese dell’annunciata seriedi Prime Video, che introdurrà una rivisitazione in live action dello-Mandidai film d’animazione Into The-Verse sono iniziate. Just Jared ha condiviso le primedal set, chechesta girando una scena neidel combattente del crimine, ormai finito, (purtroppo non in costume). Non abbiamo molto contesto per la sequenza che si sta girando, ma il sito nota che il personaggio disembra essere stato “sbalzato da qualcosa nella scena”. Il titolo ufficiale della serie dice che “racconta la storia di un investigatore privato invecchiato e sfortunato () nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”.