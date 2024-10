Si gioca a pallanuoto ma la Lazio vince lo stesso | 4-1 al Nizza sotto il diluvio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024)incredibile sull’Olimpico,finisce per diventare una partita di. Di calcio c’è davvero poco o nulla, sicuramente del calcio al quale siamo abituati, in condizioni di campo normali. I calciatori finiscono spesso per impantanarsi, il pallone si ferma fin troppo spesso e con esso vengono fuori variabili impazzite: contropiedi fermati dal terreno e non dai difensori, pallone che schizza via incontrollabile e tanta incertezza. Dopo la vittoria all’esordio contro la Dinamo Kiev, laraccoglie altri 3 punti preziosi battendo 4-1 il. Successo importante per i biancocelesti, tanto per la forza dell’avversaria quanto per le condizioni proibitive del match. Pedro apre le danze al 20?, Castellanos raddoppia al minuto 35?. Al 41? Boga, ex Sassuolo e Atalanta, in estate vicinissimo alla Roma, accorcia le distanze.