Sangiuliano disse a Boccia | Signorini mi ha fatto un grande favore e ora ritira le foto di noi due

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il casosi arricchisce di nuovi dettagli. L’ultimo riguarda uno scambio di messaggi avuto dall’allora ministro della Cultura con la donna e con Alfonso, direttore del settimanale Chi, edito dal Gruppo Mondadori, che fa capo alla famiglia Berlusconi. I fatti risalgono allo scorso 4 agosto, quando ancora Maria Rosariaera sconosciuta alpubblico.avverteche gli sono stati offerti alcuni servizigrafici che ritraggono il ministro in compagnia della donna: uno in particolare dà anche la notizia della separazione tra lo stesso ministro e sua moglie. Il direttore di Chi comunica ache ha comprato il servizio,ndolo così dal mercato, ma che non lo pubblicherà (in realtà poinon completerà l’acquisto).